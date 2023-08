Join UP! România, unul dintre cei mai dinamici turoperatori din industria călătoriilor, sărbătorește cu entuziasm primul an de activitate pe piața românească. De la lansarea sa în România, Join UP! a reușit să cucerească inimile pasionaților de călătorii, oferind pachete diverse și o experiență excepțională.

Join UP! România a fost înregistrată anul trecut, a început vânzările în noiembrie 2022 și a început zborurile în martie 2023. În decursul acestui scurt interval, operatorul turistic a atins o cotă de 3% din numărul de turiști din cele 8 țări in care grupul Join UP! este prezent.

Destinațiile cele mai populare pentru turiștii români Join UP! au fost: Egiptul — 56,8%, Turcia — 33,2% și Tunisia — 4,4%. Costul mediu pe vacanță a fost de 630 de euro, cu un preț minim de 190 de euro și un maxim care a atins 1.340 de euro. Dovezi ale ofertelor variate de excursii pot fi observate în profilurile călătorilor: 50,4% dintre ei călătoresc cu copii, în timp ce 49,6% preferă pachetele pentru adulți. Grupul de vârstă predominant al turiștilor este cuprins între 35 și 60 de ani (46%), urmat de grupul de vârstă 0-18 ani (29%).

Cea mai populară opțiune în ceea ce privește tipurile de cazare este All Inclusive (50,7% din toate rezervările), inclusiv variantele sale precum Ultra All Inclusive (24,3%). În contrast, vacanțele cu demipensiune (mic dejun și cină) sunt mai puțin populare, reprezentând doar 2,4% din toate rezervările. În ceea ce privește formatele Bed & Breakfast (0,7%) și doar cazare (0,2%), călătorii în general aleg să nu le includă în planurile lor de călătorie.

În ceea ce privește preferințele de cazare, hotelurile de 5 stele predomină, reprezentând 85,1% din toate rezervările, urmate de hotelurile de 4 stele cu 11,7%. Hotelurile clasificate cu 4 stele+ ocupă locul trei, reprezentând 2,2% din rezervări. Majoritatea hotelurilor de 5 stele oferă facilități pentru copii (dacă sunt orientate către familii) sau pentru adulți (dacă sunt hoteluri doar pentru adulți). Durata medie a vacanței este de 7 nopți, oferind turiștilor oportunitatea de a se bucura pe deplin de fiecare destinație.

„Join UP! este încântată de progresul inițial realizat în noile piețe — România și Polonia — în timpul anului 2023, care este primul an de operare. Turcia și Egiptul, unde avem un portofoliu puternic, s-au dovedit a fi lansări de succes pentru noi în toate piețele europene: Estonia, Letonia, Lituania, Polonia și România. Cu toate că România reprezintă în prezent doar 3% din portofoliul nostru, ne așteptăm la o creștere semnificativă a volumelor în România în timpul sezonului de iarnă datorită ofertelor unice pentru piață.” – Kateryna Ushakova, Director Regional Europa Join UP!.

“Pentru a atinge obiectivele noastre locale, ne vom concentra pe punctele forte, vom explora destinații noi, de exemplu Zanzibar unde suntem singurul operator turistic care oferă zbor direct fără escală pentru alimentare; în același timp, vom implementa strategii de marketing eficiente pentru a ne susține planurile de creștere, devenind unul dintre partenerii de călătorie cei mai recunoscuți în câțiva ani,” a declarat Marius Surdu, CEO al Join UP! România. “Un alt motiv de optimism pentru îndeplinirea acestor obiective este oferta noastră în Sharm el-Sheikh. Turiștii români iubesc Egiptul, dar această regiune în particular este nouă pe piață. În același timp, este bună în orice perioadă a anului, iar în ultimii ani, infrastructura a fost semnificativ actualizată și au apărut multe locații noi și interesante: de la cluburi de noapte la parcuri acvatice și centre comerciale,” a mai precizat el.

Join UP! își propune să continue să ofere experiențe de călătorie de neuitat și să rămână un partener de încredere pentru călătorii de toate vârstele. Pentru mai multe informații și detalii despre pachetele noastre, vă invităm să vizitați site-ul www.joinup.ro.

Despre Join UP!

Join UP! este un operator turistic ucrainean înființat în 2010. În cei 13 ani de activitate, a devenit unul dintre cei mai influenți operatori turistici și jucători-cheie de pe piața turismului. Join UP!™ are birouri în Kazahstan, Estonia, Letonia, Lituania, Moldova, Polonia și România, cu planuri de extindere în alte țări europene în curând. Sediul central se află în Kiev. Organizațiile care operează sub marca Join UP!™, împreună cu SkyUp Airlines, fac parte din grupul de afaceri UPfamily. Din 2023, au peste 1.500 de angajați în toate țările în care își desfășoară activitatea.”