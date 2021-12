Circulație de coșmar în a treia zi de Crăciun pe drumul național DN17. Punctul nevralgic l-a constituit ca de obicei zona Gura Humorului. Cozile formate luni după amiază s-au întins pe o distanță de 17 kilometri între Vama și Gura Humorului. Viteza de croazieră a fost cam de 5-6 kilometri pe oră. Traficul mare s-a datorat în primul rînd turiștilor din toaet zonele țării care au luat cu asalt Bucovina. Unii au invadat drumul plecând spre casă dar cel mai mulți s-au plimbat între stațiunile de pe DN17: Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc și Gura Humorului.

