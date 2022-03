Două persoane au fost electrocutate, în Gara Burdujeni, din municipiul Suceava, a anunțat ISU Suceava. Evenimentul a fost anunțat prin numărul unic de urgență 112, miercuri dimineață, la ora 3:38. La fața locului s-au deplasat pompierii militari suceveni, cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD, cu sprijinul a două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava (SAJ).

Echipajele salvatorilor au găsit, între linii, în dreptul peronului gării, un tânăr în vârstă de 20 de ani. Rănitul era conștient și cooperant, dar prezenta arsuri la nivelul feței, pe o mână și pe un picior, precum și urme de intrare și ieșire a unui arc electric.

De asemenea, deasupra unui vagon de marfă, staționat pe linia 15, se afla o altă victimă, de sex feminin, aceasta fiind, din nefericire, carbonizată.

Tânărul rănit a fost preluat de către un echipaj SAJ, cu medic, și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului județean Suceava, pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.