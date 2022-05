Reprezentantul unei unitati economice care in calitate de expeditor si emitent avize a expediat volumul de 8 mc resturi lemn plop alb, a fost depistat pe raza comunei

Malini, in timp ce transporta cantitatea de 3,978 mc resturi lemn plop alb si 3,978 mc resturi lemn molid, constandu-se ca din autovehiculul de transport lipseste

cantitatea de 3,978 mc resturi lemn molid si lipseste fizic cantitatea de 3,978 resturi lemn plop alb, fiind sanctionat cu 2 amenzi in valoare totala de 8000 lei (4000 lei + 4000 lei), conform art. 19/2/a din Legea 171/2010