La data de 20 ianuarie polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – Biroul de Combatere a Fraudelor Vamale, au desfăşurat o acţiune pe linia combaterii traficului ilicit cu ţigarete de provenienţă extracomunitară.

Au fost efectuate un număr de 9 percheziții domiciliare pe raza municipiului Suceava și a comunei Zvoriștea în cadrul unui dosar penal înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava, având ca obiect săvârșirea infracțiunii de contrabandă, prev. de art. 270, alin. 3 din Lg. 86/2006 modificată.

În urma desfășurării perchezițiilor a fost identificată și ridicată cantitatea totală de 26.280 buc. țigarete, diferite mărci, de proveniență extracomunitară, în valoare de cca. 20.000 lei, împreună cu alte bunuri de interes pentru cauză (telefoane mobil, lacăt, chei acces, documente, etc.).

De asemenea, în cadrul activităților desfășurate a fost aplicată și o sancțiune contravențională pentru nerepectarea prev. Lg. 227/2015, în valoare de 20.000 lei.

În continuare, în vederea completării probatoriului administrat s-au desfășurat cercetări față de persoanele vizate, iar la data de 26.01.2023, după audierea în calitate de suspecți, față de 3 bărbați, a fost dispusă măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, fiind introduși în arestul IPJ Suceava.

Cercetările vor fi continuate în cadrul dosarului penal față de cei trei bărbați dar și alte persoane bănuite, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „contrabandă”, în formă agravantă, faptă prev. de art. 270, alin. (3) rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României, cu modificările și completările ulterioare.