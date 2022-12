Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat că a fost reluată licitația pentru construirea podului de pe strada Mirăuți din zona societății Carpatis parte componentă a rutei alternative Suceava-Botoșani și că au fost depuse trei oferte fiind vorba de asocieri de firme. Una dintre asocieri are ca lider firma Cornell`s Floor Botoșani , alta pe SUCT Suceava iar a treia asociere are ca lider firma Try Grup Betoane Botoșani. ”Trebuie făcut un pod mai lat pentru că acum se gâtuie circulația acolo pentru că ruta respectivă va fi folosită pentru trafic ușor. Sper ca ofertele să fie eligibile să putem desemna un câștigător”, a spus Lungu.

