Urmare a unei petitii inregistrate la nivelul Garzii Nationale de Mediu – Comisariatul Judetean Suceava privind disconfortul creat vecinatatilor prin modul necorespunzator de gestionare a deseurilor si zgomotul produs ca urmare a desfasurarii activitatii de taiere si rindeluire a lemnului de catre societati din comuna Malini comisarii suceveni au efectuat verificari in acest sens. Pentru neconformitatile constatate au fost aplicate 3 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 27.500 lei, conform legislatiei in vigoare. Totodata, au fost trasate masuri cu termene ferme.