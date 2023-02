În această perioadă, treisprezece masteranzi francezi fac stagii de practică pedagogică în mai multe școli sucevene. Asta, în baza unui proiect derulat de Alianța Franceză din Suceava, Inspectoratul Școlar și Institutul Național Superior al Profesoratului și Educației din cadrul Universității de Reims Champagne-Ardenne. Într-o emisiune la Radio Top, au venit două masterande pe nume Chloe Drujon și Melissa Loborot, însoțite de inspectorul școlar de limbi moderne, Mariana Ciupu, profesoară de franceză la Școala Gimnazială nr.4 din Suceava. Masterandele vor deveni învățătoare și au afirmat că le-ar plăcea să profeseze aici, deoarece îi apreciază pe elevi. Ele au spus: „Elevii din România învață ceea ce elevii din Franța învață un pic mai tîrziu, poate în doi-trei ani. Copiii de-aici sînt foarte cuminți, foarte disciplinați, din ceea ce am observat de la lecții. Sînt foarte implicați, atenți la ore, se concentrează foarte mult, și practic acesta ar fi unul dintre motivele care ne-ar încuraja și chiar ne-ar stimula să lucrăm în România. Ne place foarte mult în România și ne plac școlile unde facem practică. Nu ne așteptam să ne simțim atît de bine, încît să ne dorim să rămînem”. Profesoara Ciupu a spus că prin anumite programe, profesorii dn alte țări pot preda în România și a adăugat: „Ca cetățeni ai Uniunii Europene, dacă știu limba română pot preda în orice școală din România dacă-și echivalează studiile și se supun formalităților”. De asemenea, inspectoarea a arătat că elevii sînt încîntați de prezența masterandelor franceze la ore. Mariana Ciupu a declarat: „Copiii sînt foarte încîntați, pentru că ei sînt deschiși, ei sînt obișnuiți cu proiectele internaționale. Unii au fost mai timizi, un pic mai rezervați, mai prudenți, dar în mare parte au fost foarte curioși și foarte entuziasmați. S-a creat o legătură între masterande și copii”. Masterandele sînt în anul I la specializarea Meserii ale învățării, educației și formării, iar stagiul de practică pedagogică se va încheia la sfîrșitul săptămînii viitoare.