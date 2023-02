Catinca Roman a fost diagnosticată cu depresie severă după moartea tatălui ei, regretatul Iosif Zilahy. Catinca urmează un tratament cu antidepresive, acesta fiind și motivul pentru care nu a mai putut merge să-și viziteze mama, internată în centrul de recuperare de la Snagov. Sora ei, Oana Roman, a acuzat-o, însă, că-și neglijează mama în ultima vreme, potrivit click.ro.

Catinca a refuzat pe moment să-i dea replica Oanei. Ulterior, însă, aceasta a venit cu precizări și a explicat care este motivul pentru care nu putut ajunge la mama ei în tot acest timp. Totul este legat de moartea tatălui său, Iosif Zilahy, primul soț la Mioarei Roman.

Iosif Zilahy s-a stins din viață, în luna septembrie a anului trecut, la vârsta de 90 de ani. Catinca, fiica adoptivă lui Petre Roman, a stat cu tatăl său biologic până în ultima clipă, cei doi având o relație foarte specială. Moartea talălui, însă, a afectat-o pe Catinca mai mult dacât s-ar fi așteptat.

Astfel, designerița a acuzat stări depresive accentuate și a ajuns pe mâna medicului.

„Sunt pe pastile, pe antidepresive, de când a murit tata. Nu am putut să trec peste dispariția lui, deși la început așa se părea.

Eu am fost la un specialist care m-a diagnosticat cu o depresie serioasă și mi-a dat tratament medicamentos. Trebuie să treacă ceva timp ca să-și facă efectul”, a dezvăluit Catinca Roman pentru Click!.

Citește articolul complet pe: https://click.ro/interviurile-click/catinca-ii-da-replica-oanei-roman-dupa-ce-i-a-2242849.html