Deși Bia Khalifa a declarat de mai multe ori că a a avut o relație cu Tudor Sișu, acesta neagă totul și spune că modelul Onlyfans îi este prietenă, însă nimic mai mult. Rapper-ul consideră că Bia inventează astfel de lucruri pentru a atrage atenția din partea presei, potrivit sursei citate.

Sișu a mărturisit că diferența de vârstă este mult prea mare pentru a exista o relație amoroasă între ei.

„E sora noastră, vine pe la studio, n-am treabă cu ea. Știu că ea zice tot felul de chestii, dar nu. E ea nebună, face d-astea, agitații d-astea că a văzut că pune presa botu′ și face ea de nebună așa. Dar nu am eu treabă cu chestia asta, îți dai seama, nu. Are 20 de ani, e nebună, eu am 45 de ani. E sora noastră, vine la studio, e prietena noastră, îți dai seama, o cunoaștem, știm care e treaba cu ea”, a declarat Tudor Sișu pentru cancan.ro, citează Click!.

