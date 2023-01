Un șofer care a fost oprit la control pe raza municipiului Suceava de un echipaj de polițiști după ce a comis mai multe abateri la regimul rutier s-a folosit de un tertip de șmecheraș pentru a scăpa. El a sunat la 112 unde a reclamat că unul dintre polițiști este băut. La fața locului a sosit un nou echipaj de Poliție care i-a dus pe toți la sediul Secției de Poliție Burdujeni. Testele cu aparatele alcooltest au arătat că polițiștii nu au consumat băuturi alcoolice. Șoferul a fost amendat cu 4.000 de lei pentru abaterile la regimul rutier.

, 8.2 out of 10 based on 5 ratings