Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a organizat joi, 29 septembrie 2022, începând cu ora 17.00, festivitatea de deschidere a anului universitar 2022-2023 la Filiala din Focșani. La festivitate au participat prof. univ. dr. Tudorel TOADER – Rectorul UAIC, conf. univ. dr. Florin BRÎNZĂ – Prorector al UAIC, lect. univ. dr. Sorin MOCANU – Prorector al UAIC, Cătălin Dumitru TOMA – Președinte al Consiliului Judeţean Vrancea, Nicușor HALICI – Prefectul Județului Vrancea, Cristi Valentin MISĂILĂ – Primarul Municipiului Focşani, Ionel CEL- MARE – Vicepreședinte al Consiliului Județean Vrancea, Dinu JELEA – Preşedinte al Tribunalului Vrancea, conf. univ. dr. Ioana Maria COSTEA – Decanul Facultății de Drept, prof. univ. dr. Alexandru GAFTON – Decanul Facultății de Litere, prof. univ. dr. Ștefan BONCU – Decanul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, prof. univ. dr. Laurențiu RĂDVAN – Prodecanul Facultății de Istorie, prof. univ. dr. Constantin DRAM, Directorul Editurii UAIC, cadre didactice și studenți. Evenimentul a avut loc la sediul Filialei din Clădirea fostei Prefecturi Putna și a fost moderat de Sorin FRANCU – Directorul Teatrului Municipal „Maior Gheorghe Pastia” din Focșani.

Ceremonia a debutat cu mesajul Rectorului UAIC, prof. univ. dr. Tudorel TOADER, adresat studenților din anul I: „Le urez bun-venit studenților din anul I, care intră în comunitatea academică a Universității noastre. Să aveți un parcurs profesional plin de reușite, bucurii și realizări, pentru ca atunci când veți privi în urmă, să vă bucurați că UAIC, prin filiala de la Focșani, a contribuit la evoluția dumneavoastră profesională, personală și socială”.

În continuare, prof. univ. dr. Tudorel TOADER a prezentat aspecte generale despre Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu accent pe oferta educațională variată, subliniind faptul că Universitatea își adaptează oferta educațională în acord cu dorințele tinerilor de a studia și cu cerințele de pe piața forței de muncă: „Numărul de specializări pe care îl oferim este în creștere și se adaptează la dinamica vieții sociale. Ne propunem să avem 9 specializări în oferta educațională a filialei de la Focșani a Universității noastre”. De asemenea, a subliniat faptul că se dorește construirea unui campus universitar pentru învățământ dual la Focșani: „Intenționăm să depunem, împreună cu Universitatea din București, un dosar pentru construirea, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a unui campus universitar pentru învățământ dual”.

În încheiere, prof. univ. dr. Tudorel TOADER a mulțumit tuturor celor care s-au implicat în demersul de înființare a filialei din Focșani a UAIC.

În continuare a luat cuvântul Cătălin Dumitru TOMA, Președinte al Consiliului Judeţean Vrancea, care a subliniat importanța pregătirii universitare a tinerilor: „Consider că împlinirea noastră profesională se realizează în spațiul universitar. Urez succes tuturor celor care fac posibil acest act educațional, celor prezenți, studenților, dar și părinților acestora”.

Nicușor HALICI, Prefectul Județului Vrancea, a declarat: „Educația este un proces continuu, reprezintă fundamentul dezvoltării sociale, al continuității și al dezvoltării în ansamblu a societății și a poporului. Un popor puternic și dezvoltat nu poate exista și nu poate rezista fără educație”. Totodată și-a exprimat susținerea în ceea ce privește înființarea campusului universitar pentru învățământ dual la Focșani: „Sper ca acest campus să devină nu doar un deziderat, ci mai ales o realitate de care să ne bucurăm într-un viitor cât mai apropiat”.

Cristi Valentin MISĂILĂ, Primarul Municipiului Focşani, a afirmat că înființarea campusului universitar este un deziderat al autorităților publice locale: „Focșaniul trebuie să reprezinte o punte de legătură în continuare pentru cele două provincii românești dar, în același timp, și un loc de referință pentru toți studenții și profesorii care vor să dezvolte aici un centru universitar”.

În cadrul festivității au mai luat cuvântul Ionel CEL-MARE – Vicepreședinte al Consiliului Județean Vrancea, Dinu JELEA, Preşedinte al Tribunalului Vrancea, conf. univ. dr. Florin BRÎNZĂ – Prorector, lect. univ. dr. Sorin MOCANU – Prorector, conf. univ. dr. Ioana Maria COSTEA – Decanul Facultății de Drept, prof. univ. dr. Alexandru GAFTON – Decanul Facultății de Litere, prof. univ. dr. Ștefan BONCU – Decanul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, prof. univ. dr. Laurențiu RĂDVAN – Prodecanul Facultății de Istorie.

Luminița LECHEA (căs. LEPĂDATU), studentă la Filiala din Focșani, a transmis un mesaj colegilor din anul I: „Asemeni vouă, bobocilor, am trecut și noi, cu pași timizi, pragul Universității anul trecut, cu frică de necunoscut, cu neîncredere dar, până la finele anului, am depășit toate acestea. Vă doresc să fiți convinși că ați ales cea mai sigură cale pentru devenirea voastră profesională și umană. Vă doresc să vă îndepliniți țelul, să ajungeți cei mai buni specialiști în domeniu. Vă urez succes tuturor și un an cu reușite frumoase”.

Ceremonia s-a încheiat cu audierea tradiționalului Gaudeamus Igitur. Întreg evenimentul a putut fi urmărit în direct online, pe contul de YouTube al UAIC. Înregistrarea este disponibilă AICI.