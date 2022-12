Un sucevean a fost ucis cu sânge rece în propria casă. S-a întâmplat de Crăciun la Drăgușeni însă bărbatul a fost găsit marți seară de un prieten care a venit în vizită la el. În urma autopsiei s-a constatat că victima avea mai multe coaste și o mână rupte precum și plăgi în zona capului care i-au fost fatale. Ancheta este în derulare existând deja un cerc de suspecți.

