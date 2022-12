Comuna suceveană Șcheia nu înregistrează restanțe și nu are contractat nici un împrumut. Primarul Vasile Andriciuc a declarat, la Radio Top: „Nu avem datorii și nu am luat credite. Noi ne ducem activitatea pe bani proprii, pe fonduri guvernamentale și pe fonduri europene, astfel încît să fie un echilibru între funcționare și dezvoltare. Nu ne permitem să ne îndatorăm astfel încît să fie ca o piatră grea de moară asupra comunității. Ne întindem cît ne este plapuma și încercăm să aducem cît mai mulți bani la comună”. Domnul Andriciuc a mai spus că Șcheia are o dezvoltare galopantă din punct de vedere al investitorilor și al locuințelor, iar Primăria are numeroase proiecte vizînd, printre altele, introducerea sau extinderea sistemelor de apă-canal, reabilitarea drumurilor și extinderea rețelelor de gaz metan. El a menționat că Primăria dispune de fonduri pentru asigurarea cofinanțării. Pe de altă parte, primarul a afirmat că printr-un proiect finanțat din bugetul local s-au achiziționat un buldoexcavator, o rabă de 16 tone, o autoutilitară și o mașină de pompieri pentru Compartimentul administrativ-gospodăresc. Vasile Andriciuc a subliniat că buldoexcavatorul este condus de un tînăr inginer mecanic. Primarul a arătat că tînărul a lucrat la patru firme și a vrut un serviciu cu o stabilitate mai mare, chiar dacă la ora actuală nu este plătit foarte bine.