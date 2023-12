Aflux mare de cetățeni ucraineni prin vama Siret în Ajun de Crăciun dar și în prima zi de Crăciun. Astfe, pe 24 decembrie în intervalul orar 00.00 – 23.59 în PTF Siret au intrat 2.593 persoane din care 2.080 au fost cetățeni ucraineni adică 80% din total.

În data de 25 decembrie în intervalul orar 00.00 – 23.59 prin vama Siret au intrat 1.923 persoane din care 1.582 au fost cetățeni ucraineni. Cel mai mare aflux de cetățeni ucraineni s-a înregistrat pe 23 decembrie când prin vama Siret au intrat 2.666 de de persoane dintr-un total de 3.308.