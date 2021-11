Sâmbătă în jurul în jurul orei 01.20, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza comunei Marginea, respectiv pe DN 17 A, lucrătorii de poliție din cadrul Poliției Municipiului Rădăuți au procedat la efectuarea semnalului regulamentar de oprire a unei autoutilitare ce se deplasa din direcția com. Horodnic de Sus către centrul com. Marginea, prezentând defecțiuni la sistemul de iluminare. S-a procedat la legitimarea conducătorului auto, acesta fiind identificat în persoana unui bărbat din com. Horodnic de Sus, care a înmânat polițiștilor doar documentele personale, declarând verbal faptul că nu are asupra sa documentele autoutilitarei în cauză. Totodată, în calitate de pasageri au fost identificați un bărbat din com. Sucevița și fiul minor al acestuia.

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat faptul că pentru autoutilitară nu exista la momentul depistării nicio poliță RCA validă, fapt pentru care conducătorul auto a fost sancționat contravențional, fiindu-i totodată reținute plăcuțele cu numărul de înmatriculare, conform legislației în vigoare. S-a adus la cunoștință faptul că dovada înlocuitoare este fără drept de circulație, în caz contrar, punerea în circulație a autoutilitarei susmenționate constituie infracțiune.

Ulterior, șoferul a coborât din autoutilitară, îndreptându-se pedestru către comuna Horodnic de Sus, iar la scurt timp vehiculul s-a pus în mișcare, demarând în trombă, circulând sinuos pe DN 17 A, în interiorul localității Marginea, până la prima intersecție cu DC neclasificat, loc în care era oprită autospeciala de poliție, polițiștii observându-l la volan pe bărbatul de 37 ani, din com. Sucevița.

S-a procedat la efectuarea semnalului regulamentar de oprire, conducătorul auto neconformându-se, efectuând un viraj brusc spre dreapta pe DC neclasificat, fapt pentru care s-a pornit în urmărirea acestuia. După o distanță de aproximativ 300 m, conducătorul auto a încetinit viteza de deplasare, autospeciala de poliție blocând sensul de mers al autoutilitarei, trecând în fața acesteia, observând totodată că bărbatul de 37 de ani a trecut pe locul destinat pasagerului, iar la volanul autoutilitarei a trecut fiul acestuia în vârstă de 12 ani.

S-a procedat la imobilizarea și încătușarea bărbatului de 37 de ani, acesta fiind condus la sediul Poliției Municipiului Rădăuți în vederea legitimării și a efectuării testării cu aparatul etilotest, întrucât emana halenă alcoolică, fiind incoerent în vorbire și având un comportament agresiv verbal. Fiindu-i solicitat să se supună testării cu aparatul etilotest, conducătorul auto a refuzat testarea, motiv pentru care a fost condus la Spitalul Municipal Rădăuți, unde, în prezența medicului de gardă a refuzat recoltarea probelor biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În urma activităților desfășurate și a probatoriului administrat, s-a concluzionat faptul că se impune luarea unei măsuri preventive față de șoferul de 37 de ani pentru săvârșirea infracțiunilor de „punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat” și „refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice”. Astfel, prin ordonanța organelor de cercetare penală ale poliției judiciare din cadrul Poliției Municipiului Rădăuți s-a dispus reținerea suspectului pentru o perioadă de 24 ore, acesta fiind introdus în arestul IPJ Suceava.