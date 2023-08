Un grav accident rutier s-a produs aseara (pe raza localitatii Poiana Negrii, informează ISU Suceava. Un autoturism de teren a iesit in afara partii carosabile, si in urma coliziunii cu un gard din lemn au rezultat cinci victime. Una dintre acestea, un barbat de aproximativ 50 de ani, avea leziuni incompatibile cu viata. Trei adulti si un minor (10 ani) au primit ingrijiri medicale, dupa care au fost transportati la spital.

O a sasea persoana (un minor in varsta de 2 ani), care s-a aflat in autoturism in momentul accidentului, a fost preluata de catre rude inainte ca salvatorii sa ajunga la fata locului. Ulterior, si aceasta a fost transportata la spital de catre apartinatori. La fata locului s-au deplasat pompierii militari, cu o autospeciala cu accesorii pentru descarcerare si doua ambulante SMURD, cu sprijinul a doua echipaje SAJ.