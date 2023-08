Echipa de handbal junioare 3 a LPS Suceava se pregătește intens la Gura Humorului pentru începerea sezonului competițional. Antrenorul echipei Florin Ciubotariu, a declarat că se dorește creșterea capacității fizice a junioarelor dar și îmbunătățirea jocului sub aspect tehnico-tactic. ”Suntem la Gura Humorului în perioada precompetițională în care combinăm pregătirea fizică generală specifică cu jocuri de pregătire. Junioarele 3 sunt în perioada de pregătire fizică generală specifică combinată cu antrenamente prin care se dorește să creștem capacitatea de efort, capacitatea fizică generală în sală și unde combinăm antrenamentele fizice specifice cu cele tehnico tactice. Astăzi am avut un joc amical de pregătire care a legat trei reprize a câte 30 de minute în care am rulat tot lotul în compania echipei de junioare 3 de la Dunărea Brăila. Prin aceste meciuri identificăm punctele forte și bineînțeles acele lucruri care trebuie îmbunătățite”, a explicat Florin Ciubotariu.

El a precizat că în această săptămână echipa de handbal junioare 3 a LPS Suceava va susține un turneu de pregătire la Bacău unde va înfrunta patru echipe. ”Urmează să ne continuăm antrenamentele în sală și să finalizăm în septembrie cu un turneu foarte puternic la Onești unde vom participa cu junioarele 3, cu junioarele 4 și cu juniori 4 la băieți”, a subliniat Ciubotariu. El a adăugat că la această categorie de vârstă de 12,13,14 ani avem o generație de excepție. Florin Ciubotariu a amintit în că în luna iunie echipa de handbal junioare 4 a LPS Suceava a obținut locul 4 la nivel național la Campionatul Național de Handbal desfășurat la Suceava ”o performanță foarte bună pentru Suceava la handbal feminin”.