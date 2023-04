La data de 21 aprilie ora 15:50, în timp ce polițiștii SPR 7 Mălini efectuau serviciul de patrulare pe raza de competență, au oprit pentru control pe Strada Nicolae Stoleru, din Baia autouturismul condus de către un bărbat din satul Cotu Băii, comuna Fântâna Mare. Întrucât șoferul emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la Spitalul Fălticeni în vederea recoltării a două mostre biologice de sânge. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe„ faptă prev. și ped de art. 336 alin 1 Cod Penal , ce va fi soluționat procedural de către lucrătorii din cadrul P.P. Baia.

