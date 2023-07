Tragedie la Putna petrecută în timpul filmării unui videoclip. Un bărbat de 55 de ani a fost omorât de calul său în greutate de 800 de kilograme care s-a ridicat în două picioare și a căzut peste el. Accidentul s-a petrecut în dimineața zilei de 1 iulie iar bărbatul pe nume Gheorghe Cenușă a murit a doua zi la spital din cauza leziunilor grave suferite.

