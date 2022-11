Un enoriaș sucevean vrea să știe de la arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, de ce în Biserica Ortodoxă Română se acționează cu dublă măsură. Enoriașul i-a trimis o epistolă lungă în care își explică afirmația.

”Întrebare pt. Ips. Calinic, doresc o lamurire, doresc sa mi se raspundă, nu sa-mi fie ignorata intrebarea ca in alte dăți. Ips. Părinte Calinic de ce in BISERICA ORTODOXA ROMÂNĂ se actionează cu dubla masura din partea Sf. Sinod și al ierarhilor, o sa va explic de ce zic asta:

Imediat ce un stareț, preot, călugăr, mirean greseste cu ceva in biserică este sanctionat de catre ierarhul locului sau de Sf. Sinod( oprire de la slujire, caterisire, coborâre din treapta, excomunicare, etc.) si când un ierarh greseste niciodata Sf. Sinod nu ia o hotărâre așa fermă ca in cazul celor de mai sus, ba incearcă să-i găsească scuze(ca se va pocăi) dar nu-i caterisit, oprit de la slujire, excomunicat. De ce această dubla masura in biserica?????. Voi da câteva exemple grave de abateri dogmatice, canonice si morale ale unor ierarhi care nu au fost niciodata judecati sau sanctionati desi au gresit grav chiar si dogmatic.

……. sa impartasit la catolici, nu a fost sanctionat nici macar o zi/oprit de la sluje, desi a incalca mai multe canoane, sa mers pe principiul ca se pocaieste, se putea pocai si ca simplu monah intr-o manastire(desi pocainta in cazul lui nu a existat, a zis ca nu regreta ca a facut asta, marturia unor preoti din Banat)

………, ……./dovedită nici acum după atâtia ani nu a fost caterisit, se putea pocăi si ca simplu monah în manastire nu ca episcop valid in ………

……. a ,,sfintit” ageazma cu greco-catolicii, nu a fost sanctionat nici macar o zi, a zis ca se va pocai desi nu a facuto si pe 9 sep. 2019 in ziua de Nasterea Maicii Domnului in loc sa fie intr-o biserica ortodoxa a fost iarasi la greco-catolici unde a fost pomenit ca ierarh greco-catolic, a recidivat, anul asta iar a fost la greco-catolici(el mai este ortodox), nu a fost sanctionat nici macar o zi.

…… care-l pomeneste pe Arsenie Boca la otpus incalcand canoanele, nu a fost sanctionat nici macar o zi, o sa ziceti ca-i pensionar, da, asa este, dar asta nu-l opreste de la a sluji. , . exmp. pot continua.

În cazul ierarhilor nu se ia nici o masura, dar in cazul staretilor, preotilor, monahilor, credinciosilor se iau masuri imediate unele în baza unor suspiciuni, fara probe conclundente. Sunt stareti depusi sau caterisiti la fel ca si preoti care au fost ,,eliminati” doar pt. ca au fost incomozi sistemului sau ierarhului de care apartineau…

DE CE ACEASTA DUBLA MASURA ???

Oare in Sf. Sinod nu se observa ca sa facut o ruptura între ierarhie si cler inferior/credinciosi ???

Nici macar cand …… au fost sanctionati abuziv de către stat nu sa vazut solidaritate intre ierarhi. Se uita cuvintele Sf. Ap. Pavel ,,Cine vrea sa fie mai mare intre voi sa fie sluga tuturor” și ,,M-am fatucu tuturor toate pt. ai mântui pe toti”… O sa spunteti ca sunteti doar un ierarh din sinod si nu tot sinodul, da, asa este, dar in calitatea dvs. de membru al Sf. Sinod puteti lua initiativa in multe probleme”, a declarat enoriașul.

”Vă rugăm să vă adresați Cancelariei Sfântului Sinod întrucât eu nu am fost mandatat de Sfântul Sinod să răspund unor întrebări care vizează pe unii membri ai Sfântului Sinod. Cât privește nemulțumirea că nu vi s-a răspuns la întrebări, verificând adresa de email, am constatat că ați scris doar de două ori (acum și pe 22 octombrie). Dacă totuși ați mai adresat vreo întrebare și nu vi s-a răspuns, vă rugăm să o retrimiteți. Întrebărilor sau comentariilor trimise pe Facebook este mai greu să le ținem evidența și nu pot fi considerate interpelări oficiale”, a răspuns ierarhul.