Între 29 august și 4 septembrie 2022, ONG-ul Super a pregătit o serie de proiecții de film, concerte, o expoziție de artă și lansarea unei antologii de poezie, realizate de adolescenți din toată lumea, toate reunite sub egida celei de-a 10-a ediții a Festivalului Super. Ne bucurăm că, după zece ani în care am crescut de la o ediție la alta, Super ajunge în cele mai importante spații culturale din București de până acum: Cinema Muzeul Țăranului, Grădina cu Filme – Cinema & More, Galeria S.E.N.A.T. – Combinatului Fondului Plastic, Expirat, Platforma Wolff și ArtHub Bucharest. Mai mult, între 26 august și 4 septembrie se vor desfășura atelierele de film și poezie Super10 în spațiile Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografie „I. L. Caragiale” și ArtHub Bucharest.

În 2013, porneam la drum din dorința unor adolescenți de a-și vedea filmele proiectate pe ecranele mari ale cinematografelor din București și pentru a aduna la un loc pasionații de film ai unei generații în plină maturizare. În 2022, ne bucurăm să ținem împreună și în continuă creștere o comunitate cu valori și aspirații similare, care ne-a oferit de-a lungul timpului forța și entuziasmul de a clădi în jurul Festivalului Super un ONG care funcționează pe tot parcursul anului, devenind astfel un etalon pentru educația nonformală pentru adolescenții din România și Republica Moldova. Generațiile care se formează în jurul fiecărei ediții (re)construiesc permanent comunitatea din jurul artei, generând un dialog viu între artiștii la început de drum și cei care fac parte deja din harta culturală autohtonă. Așadar, Super a început ca un proiect pentru adolescenți și a devenit, prin testul timpului, al tuturor.

Suntem entuziasmați să celebrăm zece ani de educație alternativă, prin artă, pentru oricine este în căutare de inspirație și experimentare. Pe final de vară, încheiem un an plin de activități fructuoase și invităm publicul entuziasmat de artă să descopere ultimele inovații artistice propuse de adolescenți.

În perioada 26 august – 5 septembrie, Super organizează următoarele ateliere:

de Relații Sănătoase – Powered by AVON, în parteneriat cu Girl Up România, în spațiul ArtHub Bucharest;

– Powered by AVON, în parteneriat cu Girl Up România, în spațiul ArtHub Bucharest; de Poezie – cu sprijinul Institutului Cultural Român, în spațiul ArtHub Bucharest;

– cu sprijinul Institutului Cultural Român, în spațiul ArtHub Bucharest; de Film – cu sprijinul Institutului Cultural Român, în cadrul Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografie „ L. Caragiale”

Participarea în cadrul acestora nu este deschisă publicului, întrucât grupurile de participanți au fost întocmite pe bază de selecție în prealabil.

Programul complet al evenimentelor:

ZIUA 1: LUNI, 29 AUGUST

Cinema Muzeul Țăranului

Str. Monetăriei 3

17:30 Târgul Super

19:30 Gala de deschidere

20:30 Proiecție retrospectivă: 10 ani de Super

ZIUA 2: MARȚI, 30 AUGUST

Grădina cu filme

Pț. Alexandru Lahovari 7

19:30 Lansarea antologiei de poezie Super: șotron pe întuneric & lectură de poezie cu participanții la atelier

21:00 Proiecție de videopoeme: Film + Poezie = ?

22:00 Q&A cu realizatorii videopoemelor

ZIUA 3: MIERCURI, 31 AUGUST

Cinema Muzeul Țăranului

Str. Monetăriei 3

16:00 Târgul Super

17:30 Proiecție: Te invit să mă cunoști (71’) + Q&A cu regizorii

19:30 Proiecție: Când eram mic mâncam nisip (50’) + Q&A cu regizorii

ZIUA 4: JOI, 1 SEPTEMBRIE

Cinema Muzeul Țăranului

Str. Monetăriei 3

17:30 Proiecție: Când nu te vede nimeni (65’) + Q&A cu regizorii

19:30 Proiecție: Uit unde eram (61’) + Q&A cu regizorii

ZIUA 5: VINERI, 2 SEPTEMBRIE

Galeria Senat – Combinatul Fondului Plastic

Str. Băiculești 29

18:00 Expoziția Super10: Rearview Mirror

19:00 DJ set: Madame Thussy

ZIUA 6: SÂMBĂTĂ, 3 SEPTEMBRIE

Cinema Muzeul Țăranului

Str. Monetăriei 3

17:30 Proiecție de filme rezultate în urma atelierului de film Super10

19:30 Proiecție: Blândețe #b4a7d6 (58’) + Q&A cu regizorii

ZIUA 7: DUMINICĂ, 4 SEPTEMBRIE

Expirat

Str. Doctor Constantin Istrati 1

18:00 Gala de premiere

19:00 Concert: : Betty Beatris | Young Vibe | Cireșarii | Costa | Private Veganza 22:15 Concert: Niko G. & Puștii din Ferentari

23:00 Party @ Platforma Wolff: Lili Putana, Madame Thussy

