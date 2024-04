Consilierul local PNL al municipiului Suceava, Adrian Arămescu, a anunțat că demisionează din PNL și că va încerca să rămână în deliberativ candidând din postura de independent. Plecarea sa vine în contextul tulburărilor care există în organizație după ce actualul primar Ion Lungu și-a retras candidatura pentru un nou mandat în favoarea viceprimarului Lucian Harșovschi.

