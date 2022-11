În municipiul Suceava pe strada Traian Vuia se va construi pe o suprafață de 8.851 de metri pătrați un nou cartier rezidențial cu blocuri de locuințe colective cu regim de mare înălțime și funcțiuni complementare locuirii: spații comerciale, spații de alimentație publică, spații pentru prestări servicii, locuri de parcare, spații verzi, teren de sport, locuri de joacă pentru copii. Consiliul Local va dezbate în ședința de săptămâna viitoare aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism aferent construirii acestui cartier de locuințe la solicitarea dezvoltatorului firma Ucasy Home. Blocurile vor avea demisol, parter și opt etaje. Vor fi amenajate 210 de locuri de parcare din care 100 în exterior și 110 în demisol. Terenul de sport va fio amenajat pe o suprafață de 1.770,69 mp. Reglementari le continute in documentatia de urbanism aprobata vor sta la baza intocmirii documentatiilor tehnice pentru obtinerea autorizatiei de construire.

