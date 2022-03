La scurt timp după izbucnirea războiului în Ucraina, senatorul USR de Suceava, George Mîndruță, a ajuns în Vama Siret, iar acolo are rolul de translator voluntar. Parlamentarul este secretarul Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Senat. Timp de 21 de ani, George Mîndruță a fost militar de carieră. El a avut și misiuni sub egida Organizației Națiunilor Unite în teatre de operațiuni din Bosnia-Herțegovina, Afganistan, Sudanul de Sud și Libia. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, senatorul USR a declarat: „Din 25 februarie am fost zi de zi în Vama Siret, chiar și cîte 12 ori pe zi. Am ajutat ca translator pentru cei ce vorbeau puțină engleză. În primele două zile în Vama Siret a fost un pic de haos, deoarece lucrurile n-au fost organizate foarte bine. Au fost extrem de mulți voluntari care voiau să ajute, care au pus la dispoziție din bruma lor de avere alimente, au asigurat cazare pentru refugiați și mulți dintre ucraineni nu vorbesc limbi străine. Atunci, cei care vorbeam engleza îi ajutam cu traducerea, îi direcționam către oameni de încredere. Ăsta a fost un alt fenomen care a avut niște manifestări, nu semnificative, la graniță. Din păcate, unii români au profitat un picuț de pe urma tragediei trăite de acești oameni și le-au luat bani mulți pe transport”. Senatorul Mîndruță a mai spus că în timpul misiunilor ONU a trăit de foarte multe ori experiența gestionării refugiaților și a primirii și adăpostirii lor în bazele organizației. El a completat: „Nu mă gîndeam că vreodată voi ajunge să trăiesc momente din astea în Europa, și mai ales în România. Nivelul acțiunilor care au loc în România este comparabil cu ceea ce am văzut în Sudanul de Sud și în Afganistan. În Afganistan am fost un an și trei luni”. De cînd nu a fost la București, George Mîndruță a participat online la ședințele Senatului.

