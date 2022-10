Cerere inedită în căsătorie la subunitatea ISU din Rădăuți. Un pompier rădăuțean, pe nume Emanuel, și-a cerut iubita pe nume Diana de soție, în nacela autoscării de intervenţie ridicată la 40 de metri înălţime. ”Emanuel este unul dintre colegii noștri de la Detașamentul de Pompieri Rădăuți și împreună cu camarazii săi i-au pregătit o surpriză Dianei, prietena lui. A cerut-o de soție în nacela autoscării de intervenţie ridicată la 40 de metri înălţime! Bineînțeles că la așa o cerere în căsătorie, răspunsul a fost „DA!”. Felicitări și vă dorim să aveți parte de o viața frumoasă și fericită!”, au transmis cei de la ISU Bucovina pe pagina lor de socializare adăugând și mottoul: „Familia este vesta de salvare în marea zbuciumată a vieții”- J.K. Rowling.

