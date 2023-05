Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, Centrul Eparhial Suceava, prin Sectoarele Administrativ–Bisericesc și Educațional–Teologic, organizează Examenul pentru ocuparea unui post clerical vacant în mediul urban, sesiunea iunie 2023.

Posturi clericale vacante scoase la concurs:

preot paroh la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” – Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc;

preot coslujitor la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” – Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc;

