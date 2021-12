Un puternic incendiu a izbucnit în urmă cu câteva minute la un service auto din Bosanci, informează ISU Suceava. Mai multe mașini de pompieri au plecat la locul incendiului.

”Intervin pompierii militari cu 5 autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD. Incendiul este localizat, se lucrează la lichidare. Până în momentul de față nu s-au înregistrat victime”, au transmis cei de la ISU Suceava.

Au ars uleiuri, vopsele auto si alte materiale combustibile din interiorul halei service, pe o suprafata de aproximativ 70 mp.