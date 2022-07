Pentru a marca, săptămâna viitoare, 25 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic dintre România şi Statele Unite ale Americii, Ambasada României la Washington anunță organizarea unei serii de evenimente, parte a programului aniversar derulat de-a lungul întregului an pentru marcarea acestui reper al politicii externe românești.

Astfel, în perioada 9-10 iulie 2022, are loc, pe malul Potomacului, primul festival românesc din capitala americană, intitulat Romanian Weekend at The Wharf. Timp de două zile, publicul american și membrii comunității româno-americane se vor putea bucura de spectacole de dans popular și concerte live, demonstrații de meșteșuguri tradiționale, ateliere interactive, lecturi publice, prezentări turistice, expoziții și degustări culinare și oenologice, organizate într-o zonă foarte populară pentru petrecerea timpului liber, situată pe malul râului Potomac, nu departe de Capitoliu.

Luni, 11 iulie 2022, chiar în ziua aniversării, va fi lansat un site dedicat atât istoriei Parteneriatului Strategic cât și relațiilor bilaterale începute încă din 1880, când România și SUA au stabilit relații diplomatice. Definit astăzi drept unul dintre pilonii fundamentali ai politicii externe a României, Parteneriatul Strategic dintre România și Statele Unite rămâne o bornă de referință în parcursul euro-atlantic al României din ultimii 25 de ani. Site-ul va cuprinde atât calendarul evenimentelor, cât și informații relevante referitoare la Parteneriatul Strategic.

La 12 iulie, va avea loc, în Congresul Statelor Unite, cu sprijinul Grupului de Prietenie bi-partizan de pe Capitoliu condus de Debbie Dingell și Michael Turner, membri ai Camerei Reprezentanților, un eveniment de celebrare a celor 25 de ani de Parteneriat Strategic.

Iar în următoarele două zile vor avea loc ceremonii de decorare a unor personalități care au adus contribuții semnificative în dezvoltarea relațiilor dintre România și Statele Unite: ambasadorul Tony Patrick Hall, fost membru al Congresului și Dorin Tudoran, scriitor, poet, eseist, jurnalist și disident. Cu această ocazie, ambasadorul Andrei Muraru le va înmâna celor doi Ordinul Național Steaua României, acordat de președintele Klaus Iohannis.