În ziua de 9 martie orele 13.20, în timp ce conducea autoturismul pe DN 177 în localitatea Mănăstirea Humorului, un localnic de 23 de ani a surprins și accidentat un minor de 12 ani, angajat în traversarea străzii prin loc nepermis.

Din impact a rezultat rănirea pietonului, care a fost transportat cu ambulanța la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătorul auto a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, după care, la spital i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal, ce av fi soluționat procedural.