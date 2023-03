Creatorul de modă Roberto Cavalli a devenit tată pentru a șasea oară – la vârsta de 82 de ani. Italianul, despre care se crede că are venituri de peste 500 de milioane de dolari, are un băiețel cu iubita sa, modelul suedez Sandra Nilsson (37 de ani). El mai are cinci copii din două căsnicii anterioare, potrivit click.ro.

„Sandra se descurcă bine. Copilul s-a născut acum o săptămână, chiar aici în Florența. Este frumos și a fost foarte emoționant să-l văd imediat după ce s-a născut. Numele lui este Giorgio, ca și bunicul său, tatăl meu… pe care naziștii l-au împușcat în masacrul de la Cavriglia, când aveam patru ani”, a spus el, potrivit tabloidului britanic The Sun.

