Vineri, polițiștii Secției nr. 8 Poliție Rurală Adâncata au oprit pentru control autoturismul la volanul căruia se afla un localnic de 55 ani. Polițiștii i-au solicitat conducătorului auto documentele personale și pe cele ale autoturismului, ocazie cu care acesta a prezentat certificatul de înmatriculare al autoturismului și asigurarea RCA valabilă, comunicând faptul că nu are asupra sa permisul de conducere și cartea de identitate. După efectuarea verificărilor s-a stabilit că șoferul are permisul de conducere anulat. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză s-a întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere faptă prevăzută și pedepsită de art. 335 alin. 2 Cod Penal urmând a fi soluționat procedural de lucrătorii Secției 8 Poliție Rurală Adâncata.