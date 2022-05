Uriașul vapor cu aburi Lusitania, al companiei Cunard, avea peste 240 metri lungime și patru coșuri înalte care scoteau vălătuci de fum negru. Era deservit de un echipaj format din 702 persoane, având 1.201 pasageri, majoritatea britanici, dar printre care se aflau și 188 de cetățeni americani, și se îndrepta spre Southampton, venind dinspre New York.

Cu toate că Marea Britanie era în stare de război, nimeni nu a crezut că periculoasele submarine germane – U-boat – ar fi îndrăznit să atace un vapor care transporta numai pasageri, mai ales de vreme ce atât de mulți erau cetățeni ai unei țări neutre – și puternice – ca SUA.

În după-amiaza zilei de 7 mai, vaporul de linie se apropia de vestul Irlandei. Submarinul U-20 îl pândea din adâncuri. Deodată, o torpilă a zguduit vaporul, urmată, la scurt timp, de încă o explozie asurzitoare. În 18 minute, Lusitania dispăruse deja în adâncuri – cu tot cu cei 1.198 de pasageri și membri ai echipajului aflați la bord, printre care 128 de americani și 63 de copii.

Comandantul german al submarinului nota în jurnalul său: „Lovitură directă de la distanța de 700 de metri. Torpila lovește vasul la tribord, în spatele punții. Urmează explozii neobișnuit de puternice… Multe bărci [de salvare] sunt coborâte la prova sau la pupa și imediat se umplu și se scufundă… Cobor la 24 de metri și ies în larg”.

Guvernul german a susținut, în fața unui public american îngrozit, că vasul ar fi transportat o cantitate uriașă de explozibil destinat efortului britanic de război. Fals, a strigat amiralitatea britanică. Explozibil la bordul unui vas de pasageri, care să pună în pericol viețile a sute de civili nevinovați? O invenție germană malefică.

În mare, Amiralitatea a fost crezută și, cu toate că Statele Unite au mai rămas în neutralitate încă doi ani, scufundarea vasului Lusitania a reprezentat un adevărat punct de cotitură în influențarea opiniei publice americane.

După aproape 67 de ani, o echipă britanică de ranfluare a examinat epava – descoperind că cineva le-o luase înainte. Din puntea vasului fusese tăiată o imensă bucată pătrată și cala din față – în care, potrivit variantei oficiale, ar fi fost transportate numai alimente – fusese curățată lună.

O examinare mai atentă a scos la iveală o gaură largă la prova, care nu putea să fie provocată decât de o puternică explozie internă. Însă, până în zilele noastre, Amiralitatea Britanică își apără cu înverșunare propria versiune.

Tot la 7 mai:

1812: Se naște poetul englez Robert Browning.

1833: Se naște la Hamburg compozitorul german Johannes Brahms.

1840: Se naște, la Kamsco-Vokinsk, Rusia, compozitorul Piotr Ilici Ceaikovski.

1892: Se naște la Zagreb dictatorul iugoslav Iosip Broz Tito.

1954: Trupele franceze cedează soldaților Viet Minh pozițiile de la Dien Bien Phu, din Indochina Franceză (Vietnam).

Geo Alupoae, critic de teatru.