Un sucevean care nu a fost niciodată la racla cu moaștele Sf. Ioan cel Nou de la Suceava a fost chemat de Sfânt în vis. Suceveanul i-a destăinuit asta arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic.

„Aș dori din suflet să vă întreb. Când pot să vin să mă închin la sfintele moaște, la catedrala din Suceava? Nu am fost niciodată și simt nevoia să vin. În anul acesta, mi s-a arătat Sfântul Ioan, parcă în mijlocul Catedralei și era descoperit.”

”Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” – Catedrala Arhiepiscopală este deschisă în fiecare zi, de la ora 6.00 până la ora 20.00. Bucurii!”, i-a scris IPS Calinic.