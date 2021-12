Suceveanul Florin Senciuc, stabilit de aproximativ 20 de ani în Statele Unite ale Americii, a fost prezent la cursa de pe circuitul de la Abu Dhabi, de la sfârșitul săptămânii trecute, când Max Verstappen a devenit campion mondial în Formula 1. Suceveanul a fost împreună cu fiica sa, la invitația echipei McLaren și a stat în tribună, la zona VIP, în fața liniei de start și sosire, alături de nume cunoscute precum Ivanka Trump, Steven Seagal sau Nico Rosberg. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, Florin Senciuc a explicat cum a ajuns să fie invitat de McLaren la Abu Dhabi: „Sunt membru în Clubul Hilton, întrucât călătoresc foarte mult și primesc recompense. Am adunat suficiente puncte încât să licitez în cadrul unui program susținut de Hilton. Acum trei ani am fost cu soția pe circuitul de la Silverstone. Eu licitez numai pentru Formula 1, feblețea și slăbiciunea mea, iar în septembrie am fost la Monza cu ginerele. Acum am mers cu fiica la Abu Dhabi. Fata mea e o suporteră înfocată a Formulei 1”.

Florin Senciuc a mai spus: „La Abu Dhabi ne-au tratat ca pe niște personalități, în sensul că ne-au plătit totul. Noi am plătit doar biletele de avion și am cheltuit încă vreo 65 de dolari”. Suceveanul s-a arătat uimit de ceea ce a văzut la Abu Dhabi și a subliniat că acolo s-a întâlnit cu o româncă aflată de 13 ani în Emiratele Arabe Unite și care este manager la un hotel Hilton de lângă circuit. Suceveanul a afirmat: „Femeia se numește Corina Crețoiu, am văzut pe ecuson, și mi-a spus că ce observ în jurul hotelului nu exista acum doi ani. E ceva de vis, ceva ce te lasă fără cuvinte. Au construit într-un ritm infernal”. Florin Senciuc a conchis: „În timpul șederii de două zile la Abu Dhabi am rămas foarte plăcut surprins de curățenie, de atitudine, de ospitalitate. Cu siguranță mă voi întoarce la Abu Dhabi”.