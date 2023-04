Un autotren încărcat cu lemne s-a răsturnat pe partea carosabilă în zona Pasului Mestecăniș (Mestecăniș – Câmpulung), informează ISU Suceava.

”Conducătorul autotrenului, conștient și cooperant, este monitorizat de către paramedicii SMURD. La fața locului intervin pompierii militari ai Detașamentului Câmpulung Moldovenesc cu o autospecială pentru descarcerare, o autospecială de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD B2. Două dintre cele trei benzi de circulație sunt blocate”, au transmis pompierii suceveni.