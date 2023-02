Astăzi, în jurul orei 18 la Unitatea de Primiri Urgențe Suceava a ajuns un bărbat de 56 de ani politraumatizat prin strivire. În timp ce se dadea pe o tiroliană la Gura Humorului, bărbatul, un turist din Galați, s-a izbit de un copac si a ricosat in alt copac. Bărbatul a ajuns la spital în stare grava, cu insuficienta respiratorie si soc hemoragic prezentand traumatism cranio-cerebral, traumatism toracic cu fracturi costale si hemotorax, traumatism abdominal cu ruptura mezenterica si contuzie de vezica urinara. Dupa stabilizare in UPU si terminarea investigatiilor a fost dus direct in sala de operatii de la chirurgie generala.

