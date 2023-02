In cursul noptii de 17 spre 18 februarie 2023, la Spitalul Judetean de Urgenta „SF. Ioan cel Nou ” Suceava a avut loc prima prelevare de organe din acest an (ficat si rinichi). Pacienta de la care s-au prelevat organele, aflata in moarte cerebrala, a fost o fetita de 3 ani, victima a unui cumplit accident rutier in urma caruia a suferit un traumatism cranio-cerebral grav. Ficatul a fost trimis la Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucuresti unde a fost transplantat cu succes la o fetita de 11 ani care suferea de o boala genetica rara depistata cand avea doar 1 an, in urma careia pacienta a ajuns la ciroza si insuficienta hepatica. Rinichii au fost prelevati in bloc si au ajuns la spitalul clinic Dr. C.I. Parhon din Iasi unde au fost transplantati la un tanar de 23 de ani. Ambele interventii au decurs bine, pacientii fiind stabili. “Multumim tatalui fetitei de 3 ani care, in pofida tragediei care i-a rapit trei membri ai familiei, a gasit puterea sa accepte aceasta interventie, ca a ales sa le onoreze memoria salvand alte doua vieti. Mulțumim echipelor de medici anestezisti si chirurgi, asistenti, implicate atat in prelevarea cat si in transplantarea cu succes a organelor “, a de

, 10.0 out of 10 based on 1 rating