Decanul Facultății de Inginerie Alimentară de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, profesorul universitar doctor Mircea Oroian, a fost inclus în topul celor mai importanți cercetători din întreaga lume de către prestigioasa editură din domeniul tehnic Elsevier. Prezent în studioul Radio Top, profesorul a declarat: „Mă număr printre cei mai citați 2% cercetători ai lumii. Pentru mine este un motiv de bucurie, fiindcă reprezintă o recunoaștere a muncii mele. Citarea, pînă la urmă, constituie impactul științific al publicațiilor pe care reușești să le diseminezi în revistele de specialitate. Colegi de-ai mei din lume consideră că munca mea este relevantă pentru cercetările lor și, astfel, am putut accede în acest clasament important al editurii Elsevier”. Mircea Oroian a menționat că în top se regăsesc 190 de români, dintre care încă cinci de la USV. În România sînt aproximativ 10.000 de universitari și de cercetători, iar în lume sînt cîteva milioane. Cei mai mulți se află în țările dezvoltate, care investesc mult în cercetare.

, 6.3 out of 10 based on 3 ratings