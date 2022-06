Ca de obicei, duminica la DIVA este ziua dedicată romantismului și sunt difuzate filme romantice în premieră, de la ora 16:00!

Pe 3 iulie este difuzat filmul Prieteni prin corespondență (Her Pen Pal, 2021). Organizatorul de evenimente Victoria (Mallory Jansen) abia așteaptă să participe și să planifice nunta celei mai bune prietene la Paris. Dar când află că fostul ei iubit anunță că va participa la eveniment cu o nouă parteneră, Victoria reia legătura cu prietenul ei francez din copilărie, Jacques (Joshua Sasse). Filmat în maiestosul Paris, atmosfera acestui film asigură o extra doză de romantism.

10 iulie aduce Un mic serial TV (A Little Daytime Drama, 2021). Pentru a salva serialul de televiziune pentru care lucrează, difuzat în timpul zilei, scenarista Maggie (Jen Lilley) trebuie să-l convingă pe chipeșul Darin (Ryan Paevey), fostul ei iubit din viața reală, să se întoarcă în distribuție. Cum o să reușească să facă asta fără să își piardă mințile și inima pe parcurs?

17 iulie prezintă o Dragoste pe bune (Love, For Real, 2021). Hayley (Chloe Bridges) și cea mai bună prietenă a ei, Bree (Taiana Tully), merg la un reality show de întâlniri pentru a promova proria afacere, dar nimic nu merge așa cum a fost planificat atunci când dragostea, prietenia și cariera sunt în joc. Vor deveni oare faimoase datorită creațiilor lor sau a unor povești de iubire memorabile?

24 iulie aduce M-ai cucerit de la „aloha” (You Had Me At Aloha, 2021). După ce drăguța producătoare Paige (Pascale Hutton) s-a certat în public cu prezentatorul Ben (Kavan Smith) în timpul interviului de angajare, rețeaua TV decide că amuzantul cuplu pot face pereche pentru o producție de tipul jurnal de călătorie în Oahu. Ideile lor sunt complet opuse dar cei doi trebuie să lucreze împreună pentru viitorul carierelor lor. Cei doi profesioniști realizează în scurt timp că se completează reciproc, și nu doar în fața camerelor de filmat.

31 iulie descoperim Ziua de 27 de ore (The 27-Hour Day, 2021). O personalitate puternică și un expert în gestionarea timpului, Lauren (Autumn Reeser) simte că îi fuge pământul de sub picioare când află că nu a fost selectată ca vorbitor la o conferință, pentru că viața ei este eficientă, dar lipsită de sens. Lauren decide astfel să meargă la o cabana retrasă în Montana, unde învață să se calmeze, să trăiască fără telefon, laptop și ceas, să se bucure de prezent și chiar de compania chipeșului proprietar.

Iubiri noi, personaje noi și decoruri speciale, asta aduc la DIVA în iulie filmele romantice difuzate în premieră duminica, de la 16:00.