► Cele 10 destinații selectate de către membrii FIJET Romania sunt Târgu Mureș, Timișoara, Grădiștea de Munte, Vânători-Neamț, Iași, Sulina, Jurilovca, Borsec, Vatra Dornei și Rimetea

► Rimetea este destinația numărul 1 a anului 2023, urmată de Vatra Dornei și de Borsec

România este o țară care merită să fie promovată turistic, astfel că membrii Clubului Presei de Turism – FIJET România continuă proiectul intitulat „Destinațiile FIJET România”, ajuns la cea de-a doua ediție.

Clubul Presei de Turism – FIJET România a demarat, pentru al doilea an consecutiv, o acțiune de identificare a zece destinații deosebite din România, pentru a le face și mai cunoscute, în țară și în străinătate (prin intermediul colegilor din filialele naționale ale FIJET World) și pentru a premia felul în care arată și se mișcă turismul din zona respectivă.

Prin acest proiect se dorește să se atragă atenția asupra unor locuri din țară care se remarcă din punct de vedere turistic în mod deosebit, locuri în care lucrurile se fac bine și oamenii merită să fie încurajați pentru eforturile depuse.

Pentru un turist străin care vine prima dată aici, România e o necunoscută mereu surprinzătoare. Din fericire, în ultima perioadă, românii au încercat (și au și reușit) o implicare mai atentă în turism, de cele mai multe ori, plăcut surprinzătoare. România este o țară care merită să fie promovată turistic, pentru că are ce să le ofere oaspeților care-i bat la poartă, indiferent de unde ar veni ei. Stăm încă slab la capitolul promovare turistică, mai slab decât vecinii noștri. De aici ideea de a aduna într-un clasament zece destinații deosebite din țară, pentru a le face și mai cunoscute, în țară și în străinătate (prin intermediul colegilor din filialele naționale ale FIJET World), și pentru a premia felul în care arată și se mișcă turismul din zona respectivă.

Festivitatea de premiere a celor mai votate „Destinaţii FIJET România” este programată joi, 15 februarie, la ora 14.00, la Sala Madgearu, ROMEXPO, Pavilionul B2, în cadrul Târgului de Turism al României.

Membrii FIJET România au fost la fața locului, au văzut cum arată destinațiile, au scris despre ele, le-au propus și le-au votat și acum le prezintă pe site-ul https://clubpresaturism.ro și pe pagina de Facebook FIJET Romania – Clubul Presei de Turism.

Iată care sunt cele 10 destinații selectate de către membrii FIJET Romania: Târgu Mureș, Timișoara, Grădiștea de Munte, Vânători-Neamț, Iași, Sulina, Jurilovca, Borsec, Vatra Dornei și Rimetea.

Rimetea este pe locul 1, urmată de Vatra Dornei și de Borsec.

Aveți aici descrierile primelor trei destinații ale topului FIJET 2024:

Alte propuneri susținute de jurnaliștii Clubului Presei de Turism – FIJET Romania pentru 2024 au fost Moinești (județul Bacău), Drăgășani (pentru Muzeul Viei – Vinului – județul Vâlcea), Movileni (pentru Delta Moldovei – județul Iași), Șimleu Silvaniei (județul Sălaj), Horezu (județul Vâlcea) respectiv Balotești (pentru complexul Therme – județul Ilfov).

„Este un pur demers jurnalistic, prin care aducem în atenţia publicului destinaţii care nouă ne-au plăcut şi pe care le-am votat. Unele dintre ele poate că nu sunt vizitate de un număr impresionant de turişti, poate că nu sunt aşa de cunoscute, poate că nu au fost intens promovate, dar sunt locuri în care merită să ajungi măcar o dată în viaţă. Chiar este interesant acest exerciţiu, de a bifa, din top 10 al Destinaţiilor FIJET România 2024, pe cele vizitate! De aceea, noi, membrii Clubului Presei de Turism FIJET România, am propus şi am votat locuri în care am ajuns şi care ne-au plăcut. Şi cu cât au plăcut mai multora dintre noi, cu atât au ajuns mai sus în topul realizat de noi, pe care îl prezentăm la început de an, în perspectiva vacanţelor pe care le programăm în acest an”, declară Ștefan Baciu, președintele Clubului Presei de Turism – FIJET România și inițiator al proiectului.

”Proiectul Destinațiile FIJET România este un demers jurnalistic necesar pentru promovarea unor destinații autohtone mai puțin cunoscute, dar care merită să fie descoperite de turistul român sau străin. Clasamentul cuprinde locuri vizitate de membrii Clubului Presei de Turism – FIJET Romania, jurnaliști care au prezentat, în scris, foto și/sau video, destinațiile respective, în media pentru care lucrează și pe canalele social media personale. L-aș vedea mai mult ca pe o listă de propuneri pentru o vacanță în România, nu ca pe o ierarhie a destinațiilor autohtone în 2024”, subliniază Grig Bute, vicepreședinte al Clubului Presei de Turism – FIJET România și coordonator al proiectului.

Clubul Presei de Turism – Federația Internațională a Scriitorilor și Jurnaliștilor de Turism (FIJET) România este asociație profesională, persoană juridică de drept privat română, fără scop patrimonial. Clubul Presei de Turism – FIJET România este format din jurnaliști profesioniști din presa scrisă, online, radio și televiziune care înțeleg nevoile și cerințele membrilor asociației și colegilor. În cele 4 zile ale Târgului de Turism al României (15-18 februarie) vă așteptăm și la standul Clubului Presei de Turism FIJET România, 20B, din Pavilionul B2.

Trofeul „Mărul de Aur”, care a ajuns, anul trecut, la Timișoara, a fost al 7-lea pe care îl primeşte România după cele conferite mănăstirilor cu picturi murale din Bucovina, Deltei Dunării, Mărginimii Sibiului, companiei aviatice Blue Air, municipiului Târgu Jiu pentru operele în aer liber ale lui Constantin Brâncuşi și municipiului Oradea.

Despre Clubul Presei de Turism – FIJET Romania

Înfiinţat în 2007, Clubul Presei de Turism – FIJET România este organizația românească afiliată la Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism / Fédération Internationale des Journalistes et Ecrivains du Tourisme (FIJET). Clubul Presei de Turism – FIJET România este format din jurnalişti profesionişti din presa scrisă, radio şi televiziune care înţeleg nevoile şi cerinţele membrilor asociaţiei şi colegilor. Obiectivul permanent este de a oferi cele mai bune şi cele mai profesioniste servicii pentru toţi membrii.

Fiind o organizaţie profesională, FIJET România oferă sprijin pentru jurnaliştii membri în organizarea de călătorii şi documentarea pentru întocmirea materialelor, şi chiar cu introducerea acestor articole în respectate publicatii din întreaga lume, precum și schimburi de informaţii cu alţi membri şi profesionişti din industrie.

Calitatea de membru în Clubul Presei de Turism – FIJET România este deschisă ziariştilor profesionişti din presa de turism, gastronomie şi oenologie, jurnaliştilor din radio şi televiziuni, fotografilor etc. Calitatea de membru se extinde la editori şi redactori ai publicaţiilor cu specializări conexe, autori de cărţi şi liberi profesionişti.