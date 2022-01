Managerul Spitalului Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, medicul cardiolog Alexandru Calancea, susține că valul V al pandemiei de COVID este mult mai intens ca număr de infectări, dar tulpina Omicron nu dă forme grave de boală, cel puțin într-o primă fază. Managerul a declarat, la Radio Top: „Sînt foarte multe infectări, sînt foarte mulți pacienți asimptomatici, chiar din rîndul cadrelor medicale. Acolo unde sînt diagnosticate într-o secție două-trei cazuri testăm extins toți pacienții și toate cadrele medicale. Am găsit cadre medicale care au trecut de filtrul de dimineață al triajului epidemiologic și erau pozitive. Valul V este unul cu multe infectări, contagiozitatea Omicron este mult mai mare, însă, din fericire nu aduce forme foarte grave în prima fază. Spun în prima fază pentru că dacă sistemul medical nu este foarte bine coordonat, dacă nu intervenim la timp, dacă nu supraveghem și nu tratăm foarte bine aceste cazuri, la un moment dat ele se pot transforma în forme grave. De aceea, sistemul de sănătate trebuie să funcționeze foarte bine, astfel încît actul medical să-i fie oferit pacientului la momentul potrivit”. În opinia doctorului Calancea, valul V al pandemiei reprezintă ultima zvîcnire mai importantă a virusului SARS-CoV-2. El a adăugat: „Vom merge apoi spre o normalitate, o normalitate în care ne vom învăța cu acest virus ce va deveni ca o gripă sezonieră pentru cîțiva ani”.

, 6.0 out of 10 based on 2 ratings