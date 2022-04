Un sucevean a cerut ajutorul arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților pentru a-l lămuri dacă se poate căsători cu sora viitorului cumnat.

”Sora mea a cunoscut un băiat, iar acest băiat are o soră si ne placem unul pe altul. Este permisă căsătoria între mine și sora cumnatului? Sora mea și acest băiat încă nu s-au căsătorit religios”, a întrebat suceveanul îndrăgostit.

Răspunsul ierarhului a fost cât se poate de clar: nu.

”Doamne, ajută! Dacă s-ar căsători religios sora dumneavoastră cu acel tânăr, ca frate al soției nu ați avea voie să vă cununați cu sora cumnatului, deoarece ar fi cuscrie de tipul II, gradul IV. Dispensa pentru săvârșirea cununiei religioase ar trebui să fie acordată de Sfântul Sinod, ceea ce nu ar fi posibil!”,a răspuns IPS Calinic.