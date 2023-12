Veterinarii suceveni intensifică acțiunile de control în perioada sărbătorilor de iarnă în vederea prevenirii apariției toxiinfecțiilor alimentare, precum si a răspândirii pestei porcine africane in perioada Sărbătorilor de iarnă 202. Șeful Direcției Sanitare-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Suceava, Mihai Voloșeniuc, a prezentat programul de controale în cadrul ședinței Colegiului Prefectural de astăzi.

”Pentru asigurarea unui grad înalt de protecție a sănătății consumatorilor, având in vedere ca in perioada Sărbătorilor de iarna creste consumul de alimente, in special de carne de porc, in scopul prevenirii toxiinfecțiilor alimentare, precum si pentru prevenirea răspândirii Pestei Porcine Africane(PPA), se vor dispune masuri, după cum urmează: în perioadele 29.11.2023 – 24.12.2023 si 27.12.2023-30.12.2023, la nivelul D.S.V.S.A. Suceava si al circumscripțiilor sanitare veterinare si pentru siguranța alimentelor oficiale(CSVSAO) va fi asigurata permanenta, inclusiv în zilele de sâmbătă si duminica, va fi afișat programul de lucru, numele medicului veterinar responsabil si nr. de telefon la care consumatorii pot sesiza abaterile de la normele sanitare veterinare si pentru siguranța alimentelor. De asemenea, la nivelul D.S.V.S.A. si al Circumscripțiilor Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Oficiale sunt afișate locațiile si informațiile utile consumatorilor în ceea ce privește efectuarea examenului pentru Trichinella spp. Este necesară conștientizarea populației asupra riscurilor care decurg din achiziționarea cărnii de porc provenite de la animale tăiate în spații neautorizate, fără supraveghere veterinară precum și riscul de a consuma carne de porc ce nu a fost testată pentru identificarea Trichinella spp. În acest sens, D.S.V.S.A. recomandă consumatorilor să se aprovizioneze cu carne de porc numai din unități autorizate/înregistrate sanitar veterinar”, a transmis Voloșeniuc.

În perioadele 29.11.2023 – 24.12.2023 si 27.12.2023 – 30.12.2023, controalele se vor efectua într-un mod nediscriminatoriu la nivelul unităților autorizate/înregistrate sanitar veterinar pentru siguranța alimentelor: abatoare care taie porcine, unități de tranșare, unități de procesare si depozite frigorifice, dar si carmangerii, măcelarii, magazine alimentare care funcționează în incinta piețelor agroalimentare si în alte locuri amenajate si autorizate, târguri si expoziții, unități de alimentație publica, pensiuni turistice, etc; de asemenea, vor fi verificate depozitele frigorifice si unitățile de comercializare peste, patiseriile, laboratoare de cofetărie /patiserie , cofetăriile , depozitele pentru fructe si legume, unitățile de panificație si unitățile pentru fabricarea produselor zaharoase. ”Sunt programate, și în derulare, controale oficiale tematice în trafic pentru verificarea trasabilității porcilor vii, atât a transportatorilor autorizați, cât și a mijloacelor auto proprietate personală. Achiziția porcilor se face din unități care respectă cerințele de mișcare conform legii, iar porcii pot fi mișcați numai daca sunt identificați și înregistrați în Baza Naționala de Date”, a mai spus șeful DSVSA Suceava.