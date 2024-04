Viceprimarul PNL al Sucevei, Lucian Harșovschi, a declarat, astăzi, i-a primit astăzi pe elevii Colegiului Economic „Dimitrie Cantemir” pentru o discuție despre transportul electric și colectarea selectivă a deșeurilor în municipiu, precum și despre o serie de alte subiecte de interes pentru tinerii suceveni. „Am început săptămâna cu multă energie și cu o nouă sesiune de întrebări și răspunsuri cu elevii de la Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava, unde se desfășoară în această perioadă Săptămâna Verde. Mi-a plăcut ce am văzut la toți acești tineri și pot spune cu încredere că viitorul arată bine”, a spus Lucian Harșovschi, candidatul PNL pentru funcția de Primar al Sucevei. El a avut și un mesaj pentru elevii suceveni. „Să vă păstrați valorile, determinarea și seninătatea, copii! Vă mai aștept și sper că am răspuns tuturor curiozităților”, a transmis viceprimarul municipiului Suceava.

