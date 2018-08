Două aeronave care se antrenau pentru Suceava Air Show s-au ciocnit în zbor în urma unor exerciții de antrenament pe care le efectuau pe aerodromul din Frătăuții Vechi. Din primele informații de la fața locului unul dintre piloți a decedat iar celălalt se află în stare foarte gravă. Cei de la ISU Suceava au intervenit cu autospecialele din dotare inclusiv cu echipa de descarcerare. Cele două avioane s-au ciocnit în aer în timpul unui antrenament şi au căzut de la o înălţime de aproximativ 200 de metri. Pentru pilotul aflat în viaţă s-a solicitat elicopterul SMURD în vederea transportării lui la Unitatea de Primiri Ugenţe Iaşi.

Cele două aeronave înaltă acrobație SKYBOLT of Romania urmau să fie surpriza ediției din acest an a evenimentului Suceava Air Show. Cei doi piloți făceau parte din formația ASALT din Timișoara.