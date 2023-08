La data de 3 august orele 19.40, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Solca, aflați în serviciul de patrulare pe raza comunei Arbore, au oprit la intersecția DJ178 cu DC43 autoturismul care circula pe DC43 dinspre sat Clit către satul Arbore. Conducătorul auto a fost legitimat, stabilind că este un bărbat din Rădăuți care poseda permis de conducere valabil. Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul alcootest, rezultând o alcolemie de 0,41 mg/l, motiv pentru care șoferul a fost condus la Spitalul Municipal Rădăuți, unde i s-au recoltat două probe biologice, în vederea stabilirii alcolemie. În cauză s-a întocmit dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice” faptă prev. și ped. de art.336 alin.1 din Codul Penal.

