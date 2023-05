Vineri, 5 mai, este declarată în municipiul Suceava ”Vinerea verde”, adică se va circula gratuit pe toate mijloacele de transport în comun ale TPL. ”În prima zi de vineri de luna trecută când am demarat programul au fost ninsori abundente și nu am putut trage concluzii concrete. S-a ciculat ca într-o zi obișnuită. Sper ca de data asta pe 5 mai să fie mai multă lume care să circule cu transportul public local”, a declarat primarul Ion Lungu. De menționat, că în prima zi de vineri din fiecare lună transportul public în Suceava va fi gratuit.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating