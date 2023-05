Violonistul Ion Zanca (42 de ani) bifează succes după succes pe plan profesional. Este atât de talentat și de căutat în America, încât în 2021 a cântat cu cvartetul său la nunta celebrei artiste Gwen Stefani cu Blake Shelton, iar joia trecută, pe 11 mai, alături de Dallas String Quartet a urcat pe scenă alături de îndrăgitul Ed Sheeran, la Premiile Academiei de Muzică Country, desfășurate în Frisco, Texas. Cum a ajuns acolo, ne-a povestit chiar el, pentru Click!

Românul Ion Zanca este un muziciacn stabilit de mai bine de 20 de ani în America, în statul Texas.

Click!: Când ai aflat că vei cânta la Premiile Academiei de Muzică Country, din America?

Ion Zanca: Acum două săptămâni am primit un telefon de la cineva din Los Angeles și m-a întrebat dacă suntem liberi pe data de 11 Mai. Cu o zi în urmă mă întorsesem din România după ce mi-am vizitat familia și ceva lucru și eram gata de un mic concediu. Am întrebat dacă pot să îmi dea mai multe detalii despre acest eveniment. Mi-au spus că au nevoie de noi să cântam la (Academy of Country Music Awards) Premiile Academiei de Muzică Country. Am zis că este perfect și o să fim disponibili.

Cum a fost colaborarea dintre Ed Sheeran și Dallas String Quartet?

Ed Sheeran a lansat acum câteva zile un album nou care se numește „Subtract”. Pentru concert Ed a vrut să facă un aranjament special pentru Premiile Academiei de Muzică Country. Aranjamentul a fost pentru el, Luke Combs și grupul nostru, Dallas String Quartet. Am cântat în premieră piesa „Life Goes On”, pe care o puteți vedea acum pe Instagramul nostru @dallasstrinquartet sau pe YouTube.

Cum ți s-a părut Ed Sheeran?

Un tip foarte relaxat și de treabă. Când eram în culise (în spatele scenei unde artiștii au o cameră sau cabina lor) l-am auzit vorbind la telefon și explica cum a trebuit să zboare cu avionul departe dar că o să se întoarcă în curând. Vorbea cu copilul lui de 2 ani. Dacă nu știi că este faimos ți se pare un tată obișnuit. În general, un băiat bun, cu caracter frumos și un muzician de excepție.

