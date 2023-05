Îndrăgita artistă de muzică populară Viorica Macovei (38 ani) s-a lansat în afaceri. Se știe că pe lângă muzică, artista e mânată de adrenalină, încă de pe vremea când era mică, iar acum ceva timp a făcut un curs de conducere defensivă, sub îndrumarea lui Titi Aur, deoarece își dorea să se înscrie la un concurs serios de raliu, notează click.ro.

Acum însă, un alt vis din copilărie a prins contur, și anume acela de a crea ținute, pe care nu a mai așteptat și.. l-a pus deja în aplicare. Artista și-a dezvoltat în pandemie ideea de a face un business cu haine, iar din câte se pare, îi merge de minune.

„De mică am visat să creez ținute altfel, prin care să promovez particularitățile și frumusețea portului popular. De aceea, în pandemie, am avut mai mult timp la dispoziție, am pornit o nouă cale (Via Macovei), este o afacere online, un magazin în care se regăsesc atât lucruri din lada de zestre, unicat (peste jumătate de secol de când au fost făurite) …ii, fote, trăistuțe, ouă încondeiate, până la bluze și ii de inspirație folclorică, care pot fi purtate zi de zi.”, a mărturisit pentru Click! Viorica Macovei.

Sursa foto: Facebook

Citește articolul complet EXCLUSIV pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/viorica-macovei-de-la-muzica-populara-la-moda-cu-2269189.html